Мужчина позвал петрозаводчанку на свидание и стал жертвой преступления

В полицию Петрозаводска обратился гость города. Он рассказал, что из его гостиничного номера пропало кольцо стоимостью 8000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что приехал в столицу Карелии по делам. Заодно он решил встретиться с женщиной, с которой познакомился в интернете. Горожанка пришла на свидание, а после ее ухода кольца на месте уже не было.

Стражи порядка нашли 35-летнюю подозреваемую. Ранее у нее уже имелись проблемы с законом. Женщина рассказала, что продала украденное ювелирное изделие за 3000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com