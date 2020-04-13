Пьяный водитель на «Рено Логан» снес столб в Петрозаводске

Пьяный водитель повредил в минувшее воскресенье городское имущество, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС)

«03:11. Пр. Первомайский, в районе д. 82, стр. 3. Водитель В., 1968 г.р., управляя автомобилем «Рено Логан» с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил выезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору контактной сети»,