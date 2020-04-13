Неизвестные подожгли трактор на мусорном полигоне в Карелии

В минувшее воскресенье, 12 апреля, в Карелии горел трактор на мусорном полигоне, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 16:23 на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в районе 388-го километра автодороги «Кола» на мусорном полигоне горит трактор «Т-170». Прибывшие к месту вызова пожарные из поселка Пряжа, быстро справились с огнем.

В результате пожара в тракторе огнем были повреждены кабина и моторный отсек.

По предварительным данным специалистов пожар в тракторе произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проверку проводят не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов. Материальный ущерб устанавливается.