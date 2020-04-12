Мошенники сняли со счета жительницы Кондопоги 26 тысяч рублей

Очередной жертвой дистанционных мошенников в Карелии стала 44-летняя жительница Кондопоги, сообщает пресс-центр МВД по РК.

На одном из сайтов бесплатных объявлений она разместила информацию, что сдает квартиру. Вскоре ей позвонили. Собеседник узнал детали сделки и предложил перевести необходимую сумму на карту. При этом он попросил сообщить реквизиты, а также назвать коды, которые женщина должна была получить в качестве подтверждения операции перевода средств.

По факту никаких денег на счет кондопожанки не поступило, кроме того, она лишилась своих сбережений. С ее счета исчезли 26 000 рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Полиция Карелии призывает граждан соблюдать основные меры безопасности при купле-продаже товаров по объявлению. Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карты, а также другую парольную информацию по счету.