Пьяный водитель грузовика остановлен на трассе «Кола» в Карелии

Сотрудники ГИБДД продолжают ловить нетрезвых водителей в Карелии. Очередной водитель подшофе остановлен в Прионежский районе республики на 447 км автодороги Р-21 «Кола», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили грузовое транспортное средство под управлением 55-летнего водителя, который управлял транспортным средством не имея права управления транспортным средством. Водитель-нарушитель, привлечен к административной ответственности по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ», – говорится в сообщении дорожной полиции.

Также составлены административные материалы:

– ст.12.15 ч.4 «выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу предназначенную для встречного движения»;

– ст.11.23 ч.1»управление транспортным средством без тахографа»;

– ст.12.3 ч.2 «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им».

Также сегодня в 05:35 утра в г. Кондопога на ул. Новокирпичная д.1, сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Мерседес». Водитель 1989 года рождения, находился за рулем транспортного средства в состоянии опьянения. В ходе проверки установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде повторно.

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.