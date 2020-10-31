Сегодня горел жилой дом в поселке Пряжа

Сегодня произошел пожар в жилом доме в поселке Пряжа, сообщает МЧС по РК.

«В 07:45 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: пгт. Пряжа, ул. Советская д. 191-А. В 08:14 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото avatanplus.com).