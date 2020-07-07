Пьяный водитель чуть не сбил пешеходов во время погони в Петрозаводске

Сегодня в районе 13:35 в центре Петрозаводска произошла полицейская погоня. Два экипажа ГИБДД гнались за легковым автомобилем, водитель которого не пожелал остановиться.

Гонка попала в объектив камер наблюдения компании Sampo.ru. ИА «Республика» опубликовало видео всего процесса погони.

На кадрах видно, как автомобиль промчался по проспекту Ленина, едва не сбил группу пешеходов у «Макси», после чего свернул во двор.

По информации ГИБДД, за рулем оказался молодой человек 2002 года рождения. Юноша имел признаки опьянения, прав у него не было. Молодой человек был задержан.