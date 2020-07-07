Группа мужчин расплачивалась поддельными деньгами в магазинах Карелии

Накануне в полицию Медвежьегорска поступило сообщение от продавца одного из магазинов. Женщина обнаружила в кассе ненастоящую банкноту, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пока полицейские работали по вызову, аналогичное происшествие случилось во втором магазине. Когда нерадивые покупатели попытались расплатиться фальшивками в третий раз, их взяли с поличным.

Под подозрение попали жители Мурманска - мужчины 33, 35 и 50 лет. В Медвежьегорске они были проездом. Подозреваемые во всем признались.

В итоге из-за незначительной суммы ущерба мужчины были привлечены к административной ответственности.