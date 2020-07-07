В Карелии стали чаще убивать и насиловать

Следственное управление СК по Карелии раскрыло статистику тяжких преступлений, совершенных в республике в первом полугодии 2020 года. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Так, в январе-июне 2020 года в Карелии совершено 30 убийств. За тот же период 2019 года их случилось 23. Выросло также и количество изнасилований - с 4 до 7. При этом снизилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть людей. Если в 2019 году их было 12, то в 2020 - всего 4.

Также в Следственном комитете отметили, что все совершенные в первом полугодии тяжкие преступления раскрыты.