Тягач «Вольво» подмял под себя «Тойоту Камри» в Петрозаводске

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошла сегодня, во вторник 7 июля, у дома №82 на Первомайском проспекте (в районе пересечения с улицей Заводская), сообщает «ДТП Петрозаводска»

На развороте не смогли разъехаться автомобили «Тойота Камри» и седельный тягач «Вольво». По одной из версий, транспортные средства «синхронно» совершали разворот: грузовой автомобиль по внутреннему, легковой – по внешнему радиусу. После столкновения бортами легковой автомобиль подмяло под фуру и частично опрокинуло.

Транспортные средства получили механические повреждения.



Фото с dtpptz.ru