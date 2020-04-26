Пьяный водитель без прав попался наряду ГИБДД в Петрозаводске

Наряд ДПС отстранил от управления автомобилем «Киа Спектра» водителя, 1987 года рождения. Нарушитель в состоянии алкогольного опьянения был выявлен 25 апреля в 9:22 у дома № 7 по набережной Варкауса в Петрозаводске. Вдобавок мужчина не имел водительских прав.

Легковой автомобиль нарушителя переместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права). Санкцией предусмотрен «административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей».

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель проводит выходные в камере для административно задержанных.

Фото: Госавтоинспекция города