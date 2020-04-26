Нетрезвому водителю грозит лишение прав за езду по Кондопоге

Очередной нетрезвый водитель был остановлен инспекторами дорожной полиции в Карелии.

25 апреля на Октябрьском шоссе в Кондопоге от управления был отстранен водитель с признаками опьянения.

По сообщению ГИБДД, автолюбитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В связи с чем он был привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото: Госавтоинспекция Карелии