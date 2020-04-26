26 апреля 2020, 10:50
Женщина не справилась с квадроциклом и попала в ДТП в поселке Карелии
По сообщению дорожной полиции, женщина управляла без мотошлема и к тому же не имела специальных прав
Женщина пострадала в аварии с квадроциклом в Сортавальском районе в поселке Токкарлахти. Дорожный инцидент произошел 25 апреля в 5:45 утра. Подробности рассказали в ГИБДД Карелии, не уточняя характер полученных женщиной травм.
По сообщению ведомства, 31-летняя женщина, управляя квадроциклом, на шестом километре дороги Нукутталахти – Ламберг не справилась с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет, где и опрокинулось.
По сообщению дорожной полиции, женщина не имела специального права на управление квадроциклом. Вдобавок пострадавшая была без мотошлема.
Фото: Госавтоинспекция Карелии