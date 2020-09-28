Пьяный водитель без прав колесил по трассе «Кола»

Бдительный гражданин ночью 27 сентября сообщил наряду ДПС в Прионежском районе о подозрительном водителе за рулем автомобиля ВАЗ-2115 на трассе «Кола». По словам мужчины, водитель мог быть пьян. Вскоре дорожная полиция остановила подходящий по описанию автомобиль. Тогда опасения обратившегося к стражам порядка подтвердились.

Алкотестер зафиксировал состояние опьянения у 33-летнего водителя. Вдобавок оказалось, что нарушитель не получал водительского удостоверения, сообщает паблик полиции Прионежского района. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности - ст.12.8 ч.3 КоАП РФ предусматривает административный арест до пятнадцати суток или штраф 30 тысяч.



Днем ранее в поселке Деревянное был отстранен 43-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109.автомобилист находился в состоянии опьянения. Его машину также отправили на штрафстоянку, а самого привлекли к административной ответственности.

Фото: vk.com