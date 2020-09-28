Дорожная полиция наказала более десяти пешеходов за нарушение ПДД

Карельские автоинспекторы на минувшей неделе контролировали, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения при проезде пешеходных переходов. Оказалось, что ПДД нарушают и сами пешеходы.

Всего за пять дней к административной ответственности за нарушение ПДД были привлечены 14 пешеходов. По сообщению паблика полиции Прионежского района, четыре пешехода двигались по дороге вне населенного пункта в темноте без световозвращающих элементов.



Дорожная полиция также напомнила, что если в зоне видимости есть пешеходный переход, то переходить проезжую часть нужно по нему, предварительно убедившись в безопасности этого перехода. А в темное время суток следует носить световозвращающий аксессуар.

Фото: vyksavkurse.ru