28 сентября 2020, 20:45
Дорожная полиция наказала более десяти пешеходов за нарушение ПДД
В Карелии пешеходы не носят фликеры и перебегают дорогу вне «зебры»
Карельские автоинспекторы на минувшей неделе контролировали, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения при проезде пешеходных переходов. Оказалось, что ПДД нарушают и сами пешеходы.
Всего за пять дней к административной ответственности за нарушение ПДД были привлечены 14 пешеходов. По сообщению паблика полиции Прионежского района, четыре пешехода двигались по дороге вне населенного пункта в темноте без световозвращающих элементов.
Дорожная полиция также напомнила, что если в зоне видимости есть пешеходный переход, то переходить проезжую часть нужно по нему, предварительно убедившись в безопасности этого перехода. А в темное время суток следует носить световозвращающий аксессуар.
Фото: vyksavkurse.ru