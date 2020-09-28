28 сентября 2020, 18:33
Происшествия

Водителя, обматерившего полицейского, будут судить в Карелии

Следователи нашли доказательства тому, что нетрезвый мужчина после освидетельствования оскорбил стража порядка

48-летний мужчина предстанет перед судом в Калевале по обвинению в оскорблении полицейского.

Инцидент произошел 8 августа. Мужчина за рулем автомобиля попался в пьяном виде стражам порядка. Последовала процедура освидетельствования, а за ней и грубые выражения.

«После прохождения процедуры освидетельствования обвиняемый высказал полицейскому оскорбления в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики»,

- говорится в сообщении Следома по Карелии.

Следователи собрали доказательства. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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