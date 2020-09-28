28 сентября 2020, 18:33
Водителя, обматерившего полицейского, будут судить в Карелии
Следователи нашли доказательства тому, что нетрезвый мужчина после освидетельствования оскорбил стража порядка
48-летний мужчина предстанет перед судом в Калевале по обвинению в оскорблении полицейского.
Инцидент произошел 8 августа. Мужчина за рулем автомобиля попался в пьяном виде стражам порядка. Последовала процедура освидетельствования, а за ней и грубые выражения.
«После прохождения процедуры освидетельствования обвиняемый высказал полицейскому оскорбления в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики»,
- говорится в сообщении Следома по Карелии.
Следователи собрали доказательства. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.