На заводе «Карелия ДСП» снова вспыхнул пожар

Несмотря на то, что работа завода «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши в Медвежьегорском районе приостановлена, на предприятии продолжают происходить нештатные ситуации. Так, сегодня, 28 сентября, в 6:44 диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре на территории завода.

На первом этаже в помещении бывшего цеха горел строительный мусор, остатки деревянных конструкций. Площадь горения составляла около 500 м.кв, сообщает отряд противопожарной службы Медвежьегорска.

С огнем боролись сотрудники дежурных караулов Пиндушского и Медвежьегорского подразделений пожарной охраны. Для ликвидации огня потребовалось больше часа. Одной из вероятных причин возгорания стали работы по резке металлоконструкций, производимые накануне пожара.

Ранее, 22 сентября на предприятии уже происходил аналогичный пожар. Напомним, завод «Карелия ДСП» в этом году находится в экономическом кризисе. Производство приостановлено, есть проблемы по выплатам работникам и ресурсоснабжающим предприятиям. Буквально накануне пожара там побывал глава Карелии и пообещал, что предприятие вернется к работе.

Фото: vk.com