Полиция Петрозаводска ищет возможного мошенника

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Николая Занина, 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой мужчина подозревается в совершении мошенничества.

Всех жителей и гостей карельской столицы, которые что-либо знают о местонахождении этого человека, просят звонить по номерам телефона: +7-911-415-25-87, +7(814-2) 739-154. Конфиденциальность гарантируется.