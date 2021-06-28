28 июня 2021, 07:16
Пьяный в стельку водитель влетел в дорожный знак в Карелии
Молодой автомобилист на «БМВ» не рассчитал свои силы в Костомукше
Вечером 26 июня сотрудники ГИБДД в Костомукше отстранили от управления 23-летнего водителя автомобиля «БМВ», который имел признаки алкогольного опьянения. К тому же у мужчины не было водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.
Водитель-нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор-алкотестер показал 1.80 промилле.
Лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок 10-15 суток. Фото источника