28 июня 2021, 07:16
Происшествия

Пьяный в стельку водитель влетел в дорожный знак в Карелии

Молодой автомобилист на «БМВ» не рассчитал свои силы в Костомукше

Вечером 26 июня сотрудники ГИБДД в Костомукше отстранили от управления 23-летнего водителя автомобиля «БМВ», который имел признаки алкогольного опьянения. К тому же у мужчины не было водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель-нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор-алкотестер показал 1.80 промилле.

Лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок 10-15 суток. Фото источника

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Метки: 
Костомукша
пьяный водитель
ГИБДД
ДТП
дорожный знак
новости Карелии