Пьяный в стельку водитель влетел в дорожный знак в Карелии

Вечером 26 июня сотрудники ГИБДД в Костомукше отстранили от управления 23-летнего водителя автомобиля «БМВ», который имел признаки алкогольного опьянения. К тому же у мужчины не было водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель-нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор-алкотестер показал 1.80 промилле.

Лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок 10-15 суток. Фото источника