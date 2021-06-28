28 июня 2021, 07:05
Женщина утонула на популярном озере под Петрозаводском
Трагедия произошла днем 27 июня в Лососинном
В воскресенье, 27 июня, в озере Лососинном под Петрозаводском утонула женщина. Спасти отдыхающую очевидцы и медики не смогли.
Как сообщает паблик «Подслушано в Птз», скорая ехала до места происшествия 20 минут. Очевидцы происшествия пытались найти врачей среди отдыхающих на пляже, но таких не оказалось. В итоге горожанка скончалась.
По данным «Столицы на Онего», погибла женщина 1978 года рождения. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото avanpress.ru