Автомобиль врезался в магазин в Карелии во время полицейской погони

Сегодня в 5:50 утра в Питкяранте пьяный водитель попытался уйти от полицейской погони, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в здание магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0.717 промилле. В отношении 30-летнего водителя составлены административные материалы.

Транспортное средство задержано. Мужчине предстоит ответить за неподчинение сотрудникам полиции, а также за езду в пьяном виде. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото источника