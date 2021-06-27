В Петрозаводске подросток украл велосипед и помог его найти за деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что у ее сына украли велосипед стоимостью 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подросток приехал на велосипеде к бабушке и ненадолго оставил его в подъезде у двери квартиры. Когда вышел, то транспортного средства на месте уже не было. В этот момент к нему подошел ровесник и предложил за небольшое вознаграждение помочь в поисках. Получив несколько сотен рублей, юноша вернул велосипед хозяину.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения, установленных в подъезде. Выяснилось, что помощник и украл транспорт. От попытался уехать на нем, но оказались неисправны тормоза. Тогда юноша бросил велосипед и вернулся в подъезд, где и встретил владельца имущества.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото kreativlife.ru