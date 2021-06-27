27 июня 2021, 12:40
Происшествия

Подозреваемых в краже мужчину и женщину ищут в Петрозаводске

Из магазина был украден терминал для сбора данных

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину и женщину, запечатленных камерой наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в краже терминала сбора данных из сетевого магазина.

Всех, кто узнал разыскиваемых, просят звонить по телефону +79114336250 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

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новости петрозаводска