Пьяный в стельку мужчина не давал работать медикам в Петрозаводске

30 октября сотрудники Росгвардии приняли сигнал тревоги из медицинского учреждения в Петрозаводске. На место выехал наряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что работники нажали тревожную кнопку из-за пьяного мужчины. Он абсолютно не отдавал отчета своим действиям из-за сильного опьянения. Более того, горожанин даже не мог стоять на ногах и постоянно падал.

Нарушитель был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии