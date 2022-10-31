Карелия оказалась в списке регионов с самой высокой преступностью

В число регионов, в которых в январе-сентябре текущего года зарегистрировали самый высокий уровень преступности, попала и Карелия. Она оказалась седьмой в списке, передает РИА Новости.

Эксперты агентства составили рейтинг, основываясь на статистике МВД России. Согласно этим данным, Карелия на седьмом месте.

В республике за указанный период зафиксировали больше 150 преступлений на 10 тысяч жителей.

Карелию опередили Тыва, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Бурятия и Республика Алтай. Но больше всего преступлений зарегистрировали в Амурской области - 161,8 на 10 тысяч жителей.

Самым благополучным регионом стала Чечня с коэффициентом в 12,5 преступлений. // Фото: pxhere.com