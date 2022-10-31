За выходные в Петрозаводске поймали семерых пьяных водителей

За прошедшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД отстранили от управления семерых пьяных водителей. Также попались шестеро автомобилистов, не имевших водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За езду без прав предусмотрен штраф в размере 5000-15000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска