Пропавшего неделю назад юношу ищут в Петрозаводске

Молодой человек пропал в Петрозаводске 26 октября. Информация об этом опубликована в группе «Доброспас» ВКонтакте.

Ярослав Алексеевич В. Исчез, его ищут полицейские как пропавшего без вести и просят помочь.

Рост молодого

человека 190 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые, он нормального телосложения.

Был одет в черно-белую куртку, темные спортивные штаны, обут в черные кроссовки. // Фото: «Доброспас»/ВКонтакте