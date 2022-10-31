31 октября 2022, 11:18
Пропавшего неделю назад юношу ищут в Петрозаводске
Поисковики просят помочь в поисках 19-летнего петрозаводчанина
Молодой человек пропал в Петрозаводске 26 октября. Информация об этом опубликована в группе «Доброспас» ВКонтакте.
Ярослав Алексеевич В. Исчез, его ищут полицейские как пропавшего без вести и просят помочь.
Рост молодого
человека 190 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые, он нормального телосложения.
Был одет в черно-белую куртку, темные спортивные штаны, обут в черные кроссовки. // Фото: «Доброспас»/ВКонтакте