31 октября 2022, 11:18
Происшествия

Пропавшего неделю назад юношу ищут в Петрозаводске

Поисковики просят помочь в поисках 19-летнего петрозаводчанина

Молодой человек пропал в Петрозаводске 26 октября. Информация об этом опубликована в группе «Доброспас» ВКонтакте.

Ярослав Алексеевич В. Исчез, его ищут полицейские как пропавшего без вести и просят помочь.

Рост молодого

человека 190 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые, он нормального телосложения.

Был одет в черно-белую куртку, темные спортивные штаны, обут в черные кроссовки. // Фото: «Доброспас»/ВКонтакте

 

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