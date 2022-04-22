Пьяный посетитель алкомаркета схватил бутылку и пытался сбежать

Сотрудники магазина по продаже алкоголя в Сортавале вызвали вневедомственную охрану. Мужчина пытался нагло вынести из торгового зала спиртное, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент случился в среду вечером, посетитель алкомаркета был пьян. Он взял спиртное и пытался сбежать. Когда его остановили сотрудники магазина, спорил с ними и сопротивлялся.

В итоге 30-летнего местного жителя задержали и передали полицейским. Они разберутся с нарушителем и привлекут его к ответственности за попытку похищения товара. // Фото: www.gorodche.ru