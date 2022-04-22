22 апреля 2022, 08:52
Фургон в Петрозаводске пролетел на красный свет на пешеходном переходе
Видеокамера зафиксировала нарушение ПДД, которое могло привести к несчастью
Лихач в Петрозаводске подверг опасности жизнь пешеходов, среди которых были дети. Водитель фургона проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте.
Инцидент зафиксировала 21 апреля камера «Сампо.ру». В кадре видно, как грузовик в 18:02 несется на красный свет по улице Древлянка. В это время по Березовой аллее, по «зебре» дорогу переходят люди.
- Пролетел на красный, в то время как пешеходы пошли на зеленый. На видео и не скажешь, что пролетел, но в жизни пронесся и не моргнул. Благо, дети не рванули и все дружно остановились, шок испытали все! – написал очевидец. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»