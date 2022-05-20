Пьяный петрозаводчанин сбежал с мягкой игрушкой из цветочного ларька

39-летний петрозаводчанин заработал уголовное дело о грабеже после того, как ночью заглянул в цветочный ларек.

Продавец павильона вызвали полицию нетрезвого мужчины. Посетитель вел себя агрессивно, ругался матом и скрылся с мягкой игрушкой, которую не оплатил.

Наряд ППС задержал нарушителя. Мужчина признался, что хотел подарить игрушку ребенку, рассказали в пресс-центре МВД республики. Игрушку у него забрали, а его самого отправили в специальное помещение для задержанных. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)