Пьяный мужчина устроил переполох в гипермаркете в Петрозаводске

Утром 10 мая в Петрозаводске тревожное сообщение поступило из гипермаркета «Лента». Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Представители торговой точки сообщили, что в 6:30 утра неизвестный пьяный мужчина по стеллажам залез под потолок. Необходимо было его снять.

На вызов приехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Дебошир был спущен на землю и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото КРПСС