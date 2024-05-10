10 мая 2024, 11:40
Пьяный мужчина устроил переполох в гипермаркете в Петрозаводске
Спасатели ранним утром работали в гипермаркете «Лента» в карельской столице
Утром 10 мая в Петрозаводске тревожное сообщение поступило из гипермаркета «Лента». Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
Представители торговой точки сообщили, что в 6:30 утра неизвестный пьяный мужчина по стеллажам залез под потолок. Необходимо было его снять.
На вызов приехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Дебошир был спущен на землю и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото КРПСС