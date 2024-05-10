Водитель автобуса грубо нарушил ПДД в Петрозаводске и был наказан

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который грубо нарушил ПДД на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 27 апреля и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как автобус №21 поворачивает со встречной полосы и едет при этом на красный свет.

Как выяснили правоохранители, за рулем находился 58-летний мужчина. За проезд на красный ему предстоит оплатить штраф в размере 1000 рублей. За выезд на встречку водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. // Фото: скриншот видео CityLink