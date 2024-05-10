10 мая 2024, 10:02
Опубликованы кадры с места пожара в многоэтажке в Петрозаводске
Из горевшего дома на набережной Ла-Рошель были эвакуированы 25 человек
Стали известны подробности ночного пожара в шестиэтажке на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске. Telegram-канал МЧС Карелии опубликовал также кадры с места ЧП.
Напомним, огонь вспыхнул в доме №17 сегодня в 00:09. На место выехали восемь единиц техники и 25 пожарных. Также в тушении участвовали трое добровольцев.
Специалисты эвакуировали из горящего дома 25 человек, среди них 10 детей. Пятеро несовершеннолетних были спасены по автолестнице. 15 человек были выведены по лестницам с применением средств защиты органов дыхания.
В результате возгорания были повреждены комната и коридор на площади 20 квадратных метров. Специалистам предстоит установить причину пожара и найти виновного. // Фото МЧС