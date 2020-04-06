Пьяный мотоциклист остановлен сотрудниками ДПС в Карелии

На станции Деревянка в Прионежском районе Карелии сегодня, в понедельник 6 апреля, был остановлен пьяный мотоциклист, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Около 15 часов автоинспекторы отстранили от управления мотоциклом «ИЖ Планета-5» молодого человека, не имеющего водительского удостоверения и в состоянии опьянения. Нарушителю, 20-летнему местному жителю, в соответствии со ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток»,

– говорится в сообщении полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем. А гражданам рекомендует незамедлительно сообщать в полицию о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями на единый номер – 102 (или 112).