Житель Костомукши открыто похитил кошелек у сторожа офисного центра

В полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя горожанка, женщина рассказала о преступлении, совершенном прямо у нее на глазах, пишет МВД Карелии.

Она работала сторожем в одном из офисных центров. В один из дней в здание вошел незнакомец, припугнул женщину, прошел в раздевалку и вытащил из кармана ее куртки кошелек, в котором было около 3000 рублей. Затем мужчина ушел и потратил деньги на развлечения.

Полиции удалось найти мужчину, им оказался 42-летний житель Костомукши, который приезжал в Петрозаводск к друзьям. Выяснилось также, что преступление на его счету уже не первое.

Ведется следствие.