06 апреля 2020, 15:25
Четверых жителей Карелии оштрафовали за экстремизм
В полиции сообщили, что размер штрафа для правонарушителей составил одну тысячу рублей
В Карелии в марте четверых жителей оштрафовали на одну тысячу рублей за нарушения в сфере противодействия экстремизму.
По сообщению МВД, житель Костомукши был привлечен к административной ответственности за то, что распространял экстремистские материалы.
Двое петрозаводчан и житель Кеми привлечены к ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
«С начала года за правонарушения в сфере противодействия экстремизму к ответственности привлечены 11 жителей республики»,
- добавили в пресс-службе министерства.