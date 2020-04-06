Четверых жителей Карелии оштрафовали за экстремизм

В Карелии в марте четверых жителей оштрафовали на одну тысячу рублей за нарушения в сфере противодействия экстремизму.

По сообщению МВД, житель Костомукши был привлечен к административной ответственности за то, что распространял экстремистские материалы.

Двое петрозаводчан и житель Кеми привлечены к ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

«С начала года за правонарушения в сфере противодействия экстремизму к ответственности привлечены 11 жителей республики»,

- добавили в пресс-службе министерства.