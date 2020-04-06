Петрозаводчанка попыталась обокрасть гипермаркет в период самоизоляции

3 апреля сотрудники Росгвардии выезжали в один из гипермаркетов Петрозаводска, в котором была нажата тревожная кнопка. Сотрудники магазина передали стражам порядка женщину, которая пыталась пронести через кассу неоплаченные товары, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 31-летняя горожанка набрала различной продукции на 4700 рублей. Именно такой ущерб мог быть причинен торговому заведению.

Женщина была задержана и далее передана следственно-оперативной группе. По факту кражи проводится проверка, подозреваемой грозит уголовная ответственность.