Полиция установила подозреваемую в краже в сетевом магазине

Запись с камеры видеонаблюдения помогла полицейским установить подозреваемую в краже в сетевом магазине в Петрозаводске.

Жертвой стала 68-летняя покупательница, которая по невнимательности забыла в магазине пакет с документами и деньгами, рассказали в МВД.

Подозреваемая пожилая женщина призналась, что взяла из пакета только деньги и успела их потратить. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже.