06 апреля 2020, 14:58
Полиция установила подозреваемую в краже в сетевом магазине
Посетительница магазина не смогла пройти мимо оставленного 68-летней женщиной пакета с документами и деньгами
Запись с камеры видеонаблюдения помогла полицейским установить подозреваемую в краже в сетевом магазине в Петрозаводске.
Жертвой стала 68-летняя покупательница, которая по невнимательности забыла в магазине пакет с документами и деньгами, рассказали в МВД.
Подозреваемая пожилая женщина призналась, что взяла из пакета только деньги и успела их потратить. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже.