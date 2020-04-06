06 апреля 2020, 14:58
Происшествия

Полиция установила подозреваемую в краже в сетевом магазине

Посетительница магазина не смогла пройти мимо оставленного 68-летней женщиной пакета с документами и деньгами

Запись с камеры видеонаблюдения помогла полицейским установить подозреваемую в краже в сетевом магазине в Петрозаводске.

Жертвой стала 68-летняя покупательница, которая по невнимательности забыла в магазине пакет с документами и деньгами, рассказали в МВД.

Подозреваемая пожилая женщина призналась, что взяла из пакета только деньги и успела их потратить. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже.

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новости петрозаводска