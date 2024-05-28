Пьяные мужчины устроили дебош в магазинах карельского города

В один из дней мая сразу из двух магазинов Сортавалы поступили заявления о совершении преступлений. В обстоятельствах случившегося разбиралась полиция, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в одну из торговых точек в выходной день зашли двое пьяных мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, ругались между собой, кричали на сотрудников магазина. В ответ на сделанное замечание дебоширы разбили холодильную витрину и убежали.

После этого один из хулиганов забежал в соседний магазин. Угрожая расправой продавцам, он открыто похитил товары и скрылся.

По факту случившегося в первой торговой точке возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Во втором случае 45-летний нарушитель стал фигурантом дела о грабеже. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann