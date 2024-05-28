28 мая 2024, 12:52
Строитель получил тяжелые травмы на рабочем месте в Петрозаводске
В столице Карелии под суд пойдет начальник строительного участка
В Петрозаводске перед судом предстанет начальник строительного участка. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, в августе 2023 года на стройке многоэтажного дома в Петрозаводске на строителя упал металлический предмет. В результате мужчина получил множественные тяжелые травмы.
Причиной происшествия стало то, что начальник строительного участка не обеспечил безопасные условия труда для работников. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Umit Yildirim