Молодой человек и девушка обвиняются в незаконном обороте наркотиков

В Сортавале перед судом предстанут 18-летний мужчина и 20-летняя женщина. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что молодые люди употребляли наркотики и регулярно заказывали себе запрещенные вещества через интернет. Также они помогали доставать наркотики своим знакомым с помощью закладок. Один из таких случаев и стал основой уголовного дела. Подозреваемые помогли приятелю приобрести крупную партию товара.

Помимо этого в отношении девушки возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере, а также об организации притона. Установлено, что она предоставляла своим друзьям комнату для употребления наркотиков. Дверь запирала на ключ, чтобы туда не вошли родственники.

Оба фигуранта признали свою вину. Их дальнейшую судьбу решит суд. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H