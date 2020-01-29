Пьяного водителя поймали во время рейда ГИБДД в Петрозаводске

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска недалеко от школы №43 контролировали правила перевозки детей, а наткнулись на пьяного водителя. Мужчина был отстранен от управления автомобилем, его ждет крупный штраф и лишение прав, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В одном автомобиле, который был остановлен инспекторами, ехала компания молодых людей. Поведение водителя ВАЗа вызвало подозрения у инспектора ДПС. При общении он почувствовал запах алкоголя из автомобиля. В ходе проведенного освидетельствования выяснилось, что водитель нетрезв. Мужчина 1981 года рождения был отстранен от управления, транспортное средство перемещено на спецстоянку.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела будут направлены в суд. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя ждет штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством. Кроме этого, нарушителю предстоит оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки.

Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44, напомнили в Госавтоинспекции.