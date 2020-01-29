Алкоголик отправится в колонию за кражу денег с «мобильного банка»

В Лоухском районе 38-летний местный житель осужден за кражу с банковского счета. По сообщению прокуратуры, неработающий, страдающий алкоголизмом мужчина похитил у спящего случайного знакомого телефон с подключенным «мобильным банком». В течение четырех дней он свободно пополнял свой счет и тратил чужие деньги на алкоголь. В общей сложности ему удалось похитить 5800 рублей.

Потерпевший пытался самостоятельно найти вора, но после безуспешных попыток обратился в полицию. Они и вышли на след подозреваемого - ранее неоднократно судимого за хищения мужчины, который недавно освободился из мест лишения свободы.

С учетом опасного рецидива преступлений суд назначил жителю Карелии наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придется возместить причиненный ущерб.