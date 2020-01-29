Снимавшая жилье женщина обворовала пенсионерку в Карелии

Из квартиры сегежской пенсионерки пропали ноутбук, куртка и спортивная сумка. Ущерб превысил 10 тысяч. О произошедшем она сообщила в полицию.

Оказалось, что ранее комнату снимала 37-летняя женщина. Она то и стала главной подозреваемой. По версии следователей, женщина сделала дубликат ключей, а затем проникла в пустовавшую комнату, забрала вещи и скрылась. Похищенное она сбыла, а деньги потратила на алкоголь. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление, рассказали в МВД.

Похищенный ноутбук удалось разыскать, вскоре его вернут хозяйке. По признакам кражи было возбуждено уголовное дело.