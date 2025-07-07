07 июля 2025, 13:22
Пьяного водителя грузовика отловили в Петрозаводске
56-летний водитель стал пешеходом после звонка бдительных горожан
фото пресс-службы Госавтоинспекции
Петрозаводчане вызвали полицию из-за нетрезвого водителя грузовика. Освидетельствование подтвердило, что водитель под мухой.
Стражей порядка вызвали днем 5 июля. Грузовик был остановлен на улицу Пограничная. Наряд ДПС провел освидетельствование 56-летнего водителя из Прионежского района. Он был пьян. Водителю не позволили продолжить поездку, а машину отправили на специализированную стоянку.
На нарушители оформили административный протокол. Его лишат водительских прав и назначат штраф. © «Петрозаводск говорит»