Пьяного водителя грузовика отловили в Петрозаводске

Петрозаводчане вызвали полицию из-за нетрезвого водителя грузовика. Освидетельствование подтвердило, что водитель под мухой.

Стражей порядка вызвали днем 5 июля. Грузовик был остановлен на улицу Пограничная. Наряд ДПС провел освидетельствование 56-летнего водителя из Прионежского района. Он был пьян. Водителю не позволили продолжить поездку, а машину отправили на специализированную стоянку.

На нарушители оформили административный протокол. Его лишат водительских прав и назначат штраф. © «Петрозаводск говорит»