Пьяного пенсионера за рулем поймали на трассе «Кола»

Инспекторы ДПС поймали на трассе «Кола» очередного нетрезвого водителя. Мужчина управлял Chevrolet Niva, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобилиста остановили на территории Олонецкого района. Оказалось, что 64-летний мужчина употребил алкоголь. Его машину отправили на штрафстоянку, а сам водитель ждет наказания суда.

Сотрудники ГИБДД в Карелии с начала текущего года уже отстранили от управления больше 400 пьяных водителей. Из них 75 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. // фото: ГИБДД Карелии