Больше года не выходившую на связь женщину ищут в Петрозаводске

Помочь в поисках Ольги Викторовны Маккоевой просят всех, кто что-то о ней знает. Женщина родилась в 1966 году, сообщили в МВД Карелии.

Так получилось, что родные ничего не слышали о петрозаводчанке уже больше года. Ольга все это время не выходит с ними на связь, родственники обеспокоены.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят сообщать по телефону 89814020614. // фото: МВД Карелии