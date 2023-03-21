21 марта 2023, 18:32
Больше года не выходившую на связь женщину ищут в Петрозаводске
Родные беспокоятся о судьбе Ольги Маккоевой и подключили полицию
Помочь в поисках Ольги Викторовны Маккоевой просят всех, кто что-то о ней знает. Женщина родилась в 1966 году, сообщили в МВД Карелии.
Так получилось, что родные ничего не слышали о петрозаводчанке уже больше года. Ольга все это время не выходит с ними на связь, родственники обеспокоены.
Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят сообщать по телефону 89814020614. // фото: МВД Карелии