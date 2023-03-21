Трое военных из Карелии погибли в зоне СВО

Карелия продолжает терять своих бойцов, участвующих в специальной военной операции. Сегодня из официальных источников стало известно о гибели еще трех военных.

В ходе военной спецоперации погибли стрелок Максим Курман, старший наводчик Александр Черкасов и командир отделения Роман Базылюк.

«Петрозаводск говорит» сегодня сообщал о похоронках в Медвежьегорском районе. За две недели в районе похоронили трех бойцов. 10 марта там простились с Александром Шарифовым из поселка Пиндуши, 16 марта похоронили Сергея Зайцева из Медвежьегорска, 21 марта простились с уроженцем Медвежьегорска Леонидом Воробьевым. // фото в тексте из официальных источников/ на главной unsplash.com