Жителям Карелии обещают полмиллиона за помощь полиции

Жителям Карелии обещают полмиллиона рублей за сведения о поджигателях лесозавода в Лоухском районе. Преступление было совершено в 2019 году. В 2021 году правоохранители уже обещали награду за полезные сведения о поджигателях, которых до сих пор не могут найти.

В ночь на 23 ноября 2019 года неизвестные подожгли лесозатоговительное предприятие, строительство которого велось в рамках федеральной целевой программы. Злоумышленники скрылись.

Было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полиция обещает выплатить вознаграждение до 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет раскрыть это дело.

Информацию о поджигателях просят сообщить по телефонам: 8 981-405-5436, 8-999-094-5251 или 8-8142-715-420. Стражи порядка гарантируют конфиденциальность. // фото freepik.com