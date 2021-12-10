Полиция обещает полмиллиона рублей за информацию о преступлении

Полиция Карелии продолжает искать людей, которые подожгли лесозаготовительное предприятие в Лоухском районе. Преступление было совершено еще в ноябре 2019 года, но поджигателей не могут найти до сих пор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто имеет информацию о преступниках, просят звонить по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 814 271 54 20.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 000 рублей. Фото pixabay.com/Evgeny